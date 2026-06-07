Serangan Israel di Lebanon Telah Menewaskan 3.593 Orang

jpnn.com - BEIRUT - Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon mengalami peningkatan.

Kementerian Kesehatan Lebanon, Sabtu (6/6), mencatat jumlah korban tewas akibat serangan Israel menjadi 3.593 orang sejak 2 Maret, dan 10.990 lainnya terluka.

Kemenkes Lebanon dalam pernyataannya mencatat dalam 24 jam terakhir, 67 orang tewas dan 257 terluka.

Sebelumnya, pada hari itu, kantor berita NNA melaporkan bahwa seorang jenderal tentara Lebanon dan sopirnya tewas setelah kendaraan mereka diserang di jalan raya di Lebanon selatan.

Militer Israel terus menyerang Lebanon selatan meski ada perjanjian gencatan senjata.

Otoritas Lebanon telah berulang kali mengatakan bahwa serangan Israel itu melanggar kedaulatan negara dan menghambat stabilisasi di selatan. (antara/jpnn)