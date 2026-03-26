Serangan Rudal Iran Kembali Hantam Israel
Ilustrasi serangan rudal Iran ke Israel. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - ISTANBUL - Serangan rudal Iran kembali menghantam Israel.

Rentetan serangan baru rudal Iran terhadap Israel pada Kamis (26/3) dini hari, memicu sirine peringatan serangan udara di wilayah tengah, Yerusalem dan sebagian wilayah utara.

Serangan itu menyebabkan kerusakan dan korban luka, lapor media Israel.

Harian Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa peluncuran rudal terdeteksi dari Iran menuju wilayah Israel tengah dan kawasan Yerusalem.

Sirene peringatan serangan rudal dan roket diaktifkan di seluruh Israel bagian tengah, wilayah Yerusalem, serta di sejumlah bagian wilayah pendudukan Tepi Barat.

Peringatan tambahan juga terdengar di wilayah utara, termasuk kota Ortal dan Ein Zivan di Dataran Tinggi Golan, serta di komunitas Gonen, Lehavot HaBashan, dan Shamir di wilayah Galilea Panhandle.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa rentetan serangan terbaru mencakup rudal klaster, sementara ledakan keras terdengar di wilayah Sharon.

Harian itu menambahkan bahwa sejumlah orang mengalami luka-luka dan sebuah bangunan mengalami kerusakan akibat jatuhnya proyektil di wilayah Kafr Qasim, Israel bagian tengah.

Sumber ANTARA
