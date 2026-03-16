Serangan Terhadap Aktivis: Sinyal Dekadensi Demokrasi
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
jpnn.com - Insiden serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus mengguncang kembali nurani publik.
Berbagai kecaman hadir dari tokoh-tokoh publik yang mengutuk perbuatan hina tersebut. Tindakan brutal tersebut tidak dapat dipahami hanya sekadar sebagai tindak kriminal biasa.
Perbuatan keji tersebut adalah pesan intimidasi yang diarahkan kepada mereka yang berdiri di garis depan perjuangan hak asasi manusia dan kebenaran.
Lebih jauh lagi, serangan tersebut merupakan ujian serius bagi komitmen negara terhadap perlindungan kebebasan sipil dan penegakan hukum.
Indonesia sering menegaskan dirinya sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Dalam berbagai retorika nasionalisme yang gemar didengung- dengungkan seolah memberikan sinyal bahwa penyampaian kritis di era demokrasi dan reformasi terbuka.
Namun belakangan ini dekadensi demokrasi justru mulai terjadi. Intimidasi untuk melanggengkan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Apa yang sedang terjadi di lapangan justru menunjukkan keruntuhan tersebut.
Mereka yang kritis atau anti main-stream justru dibungkam. Setiap kali aktivis yang memperjuangkan keadilan menjadi korban kekerasan, klaim tersebut diuji secara nyata.
Penyerangan dengan Air Keras bagi Aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan Alarm Keras bagi Negara Hukum dan Demokrasi.
- Heru Tjahjono DPR Dorong Peningkatan Konseling di Puskesmas dan Sekolah untuk Mencegah Kasus Bunuh Diri Pada Anak
- Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Siapa Saja?
- Polisi: Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Berjumlah 4 Orang
- Penyiraman ke Aktivis KontraS Dianggap Tak Sesuai Agenda Prabowo untuk Menjunjung HAM
- Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, DPR Buat 6 Kesimpulan
- Polisi Masih Cari Identitas Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS