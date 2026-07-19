Serangan Udara Israel Menewaskan 4 Warga Palestina, Termasuk Satu Anak

jpnn.com, GAZA - Israel melakukan serangan udara ke wilayah Palestina.

Sebanyak empat warga Palestina, termasuk satu anak, tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan itu.

Pasukan Israel menargetkan lingkungan Al Nasr di sebelah barat Kota Gaza pada Sabtu.

Menurut sumber setempat, sejumlah pesawat tempur Israel membombardir satu apartemen dan menewaskan empat orang, termasuk seorang anak, serta melukai sejumlah lainnya.

Rekaman video di lokasi kejadian memperlihatkan puluhan warga berkumpul di sekitar gedung yang menjadi sasaran tersebut.

Mereka mengevakuasi korban tewas dan luka dari reruntuhan.

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Sejak gencatan senjata diumumkan pada 11 Oktober 2025, sebanyak 1.144 warga Palestina tewas dan lebih dari 3.700 lainnya mengalami luka.

Sementara itu, sebanyak 802 jasad juga telah ditemukan. (ant/jpnn)