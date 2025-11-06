Fadli Zon Sebut Serangan Umum 1 Maret sebagai Alasan Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon membeberkan alasan tentang Presiden ke-2 RI Soeharto dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Menurut dia, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu alasan Soeharto dipertimbangkan diberi gelar pahlawan nasional.

Diketahui, Soeharto pada 1 Maret 1949 memimpin serangan merebut DI Yogyakarta dari Belanda.

"Dalam pengusulan saya kira banyak (pertimbangan) ya. Beliau (Soeharto) memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar," ucap Fadli di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Dia menilai Serangan Umum 1 Maret merupakan peristiwa penting dalam sejarah karena menjadi salah satu alasan Indonesia diakui dunia.

Belanda saat itu tidak menganggap Indonesia sebagai negara. Kemudian, Belanda menyerang Tanah Air pada 1 Maret 1949.

Soeharto yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 disebut berjasa seusai mempertahankan Indonesia kala itu.

"Itu, kan, menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Fadli Zon.