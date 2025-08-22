Serangan Variasi Berjalan Baik, Timnas Voli Putra U-21 Indonesia Gebuk Tunisia
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 saat menghadapi Tunisia.
Berlaga di Jiangmen Sports Center 3, China, Jumat (22/8/2025), skuad asuhan Anwar Sadat menang dengan skor 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-19).
Jalannya Pertandingan
Dawuda Alaihimassalam dan kolega memulai laga dengan tempo lambat sehingga lawan bisa mengembangkan permainan dan unggul.
Masuk gim kedua, perlahan variasi serangan yang dibangun Muhammad Haikal Hidayatullah, Muhammad Darda Mulya, dan Agustino berjalan mulus.
Hal itu membuat Tunisia asuhan Tarek Ouni kewalahan dalam membendung serangan.
Setelah mampu membuat laga imbang 1-1, Timnas voli putra Indonesia memegang kendali permainan dan mengakhiri laga dengan kemenangan.
Bintang Timnas Indonesia pada laga ini ialah Haikal dengan raihan 25 poin. Dawuda dan Darda menambahkan 12 angka serta 10 poin.
Dari kubu Tunisia, Adem Ben Messaoud tampil dominan dengan mengemas 15 poin, disusul Wajih Moalla serta Mohamed Aziz Ben Houria masing-masing mengemas 12 angka.
Timnas voli putra Indonesia mengemas kemenangan perdana di Kejuaraan Dunia U-21 2025 saat jumpa Tunisia, Jumat (22/8)
