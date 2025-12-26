Serangkaian Kegiatan Bison Indonesia di Natal 2025
jpnn.com, TANGERANG - Memperingati perayaan Natal 2025, Bison Indonesia bersama Polda Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan refleksi akhir tahun dan doa bersama untuk para korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Nelayan, Desa Karang Serang, Kabupaten Tangerang.
Selain doa bersama, Bison Indonesia juga menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat di tiga desa, yakni Desa Karang Serang, Desa Tanjung Anom, dan Desa Ketapang.
Ketua Harian Bison Indonesia Ahmad Rivaldi Mustamin mengatakan bahwa doa bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi musibah bencana alam.
“Doa bersama ini kami persembahkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini kami selenggarakan di Desa Karang Serang, Kabupaten Tangerang, Banten,” ujar Ahmad Rivaldi.
Ia menjelaskan dalam kegiatan bakti sosial tersebut, BISON Indonesia membagikan ribuan paket sembako kepada warga di tiga desa.
Selain dapat sembako, warga juga menerima bantuan berupa pelampung, mengingat mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan.
“Selain mendapatkan satu paket sembako, warga juga mendapatkan pelampung karena mayoritas warga di sini bekerja sebagai nelayan,” jelasnya.
Peringati Natal 2025, Bison Indonesia menggelar refleksi akhir tahun, doa bersama, dan bakti sosial.
