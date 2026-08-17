Serap 2,09 Juta Ton TBS, PTPN IV PalmCo Dorong Sawit Rakyat Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo penyerapan tandan buah segar (TBS) dari kebun petani mitra lebih dari 2,09 juta ton hingga Juli 2026.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan peningkatan paling besar terjadi pada Juli 2026.

“Dalam satu bulan, pabrik kelapa sawit PTPN IV PalmCo menyerap sekitar 361.000 ton TBS dari kebun rakyat, atau tumbuh lebih dari 40 persen dibandingkan Juli 2025,” ujar Jatmiko, Senin (17/8).

Menurut dia, penyerapan TBS petani merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun ekosistem kemitraan yang memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan produktivitas kebun rakyat sebagaimana arahan Danantara, BP BUMN, dan Kementerian Pertanian RI.

Jatmiko juga menyebut seperti arahan COO Danantara yang juga merupakan Kepala BP BUMN dan bapak Menteri Pertanian RI, salah satu fokus dalam transformasi PalmCo adalah memastikan terciptanya ekosistem kemitraan yang sehat.

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“Kami hadir memberikan kepastian pasar, sekaligus membina sisi agronomi kebun petani,” kata Jatmiko.

Adapun kemitraan tidak cukup hanya dengan menyediakan pasar bagi hasil panen. Petani juga perlu mendapatkan dukungan dalam pengelolaan kebun agar produktivitas meningkat dan pendapatan menjadi lebih baik.