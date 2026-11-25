jpnn.com - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyerap aspirasi pekerja di lobi Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/11).

Agustina menemui buruh dan membuka ruang dialog langsung terkait pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Dalam dialog suasana kekeluargaan itu, Agustina mendengarkan pandangan perwakilan serikat pekerja yang menyuarakan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 4.204.690.

Agustina juga telah mendengarkan aspirasi dunia usaha serta berdialog dengan perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) di ruang rapat Wali Kota Semarang pada Senin (23/11).

Dengan menimbang aspirasi para pekerja dan masukan dari unsur dunia usaha, serta pembahasan di tingkat kota, akhirnya Wali Kota merekomendasikan kenaikan UMK sebesar Rp 309.000 menjadi Rp 4.011.000. UMK tersebut posisi tertinggi di Jawa Tengah sesuai koridor regulasi berjalan.

“Kami mendengar langsung aspirasi teman-teman pekerja dan juga mencermati kondisi dunia usaha di Kota Semarang. Usulan kenaikan menjadi Rp 4.011.000 dari UMK sekarang Rp 3.701.709 merupakan posisi maksimal yang kami sampaikan setelah menimbang berbagai kondisi yang ada,” ujar Agustina dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Dalam kesempatan itu, Agustina didampingi Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya, Dandim 0733/Kota Semarang Letkol Inf Khusnun Dwi Putranto, dan Anggota DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adi Wibowo.

Agustina mengungkapkan kebijakan pengupahan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.