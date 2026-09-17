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Serap Aspirasi Daerah Terkait RUU Pemilu, Golkar Kumpulkan Anggota Dewan di Batam

Serap Aspirasi Daerah Terkait RUU Pemilu, Golkar Kumpulkan Anggota Dewan di Batam
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Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (jas kuning di depan). Foto: dokumentasi Panitia Penyelenggara Bimtek Golkar Sumatera Utara

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh legislator fraksinya se-Sumatera Bagian Utara menjelang pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Bimtek itu dilaksanakan pada 18 hingga 20 September 2026 di Kota Batam Kepulauan Riau.

Ketua Panitia Penyelenggara Hakim Kamarudin menjelaskan bahwa masukan dari para anggota DPRD sangat krusial karena mereka merupakan ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

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Aspirasi dari bawah ini nantinya akan dibawa dalam pembahasan RUU Pemilu serta pembenahan internal organisasi.

Peserta yang datang terdiri dari DPR RI Dapil Sumatra Bagian Utara, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulaaun Riau.

Acara tersebut direncanakan akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

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"Partai Golkar sengaja menggelar acara ini di daerah karena ingin mendekatkan diri dengan aspirasi daerah. Kami ingin mencari masukan dari anggota DPRD yang merupakan ujung tombak penampung aspirasi,” ucap Ketua Panitia Penyelenggara Hakim Kamarudin dalam keterangannya.

“Masukan daerah sangat kami butuhkan menyangkut RUU Pemilu dan internal organisasi,” lanjutnya

Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Sumut

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