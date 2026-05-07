menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Serap Aspirasi Siswa Papua Tengah, Kaesang Berjanji Sampaikan ke Pemerintah Pusat

Serap Aspirasi Siswa Papua Tengah, Kaesang Berjanji Sampaikan ke Pemerintah Pusat

Serap Aspirasi Siswa Papua Tengah, Kaesang Berjanji Sampaikan ke Pemerintah Pusat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep bersama siswa Mepa Boarding School di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, NABIRE - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi sekolah Mepa Boarding School di Nabire, Papua Tengah, Kamis (7/5). Kunjungan dilakukan untuk menyerap aspirasi para siswa SMP dan SMA di sekolah tersebut.

Saat tiba, Kaesang disambut kepala sekolah dan beberapa guru yang mengajar. Kaesang langsung diantar ke kelas 10 untuk bertemu para murid dan menyerap aspirasi mereka.

Kaesang menambahkan, jika sekolah butuh bantuan, ia bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.

Baca Juga:

"Saya bisa menyampaikan aspirasi adik-adik semua. Jadi kalau ada yang mau minta sesuatu, silakan disampaikan,” kata Kaesang.

Mepa Boarding School tidak memungut biaya ke para siswa. Dimiliki Yayasan Honai Generasi Unggul Papua, sekolah ini masih dalam berproses.

Guru kelas X, Yohana, menyatakan sekolah Mepa melakukan kegiatan belajar selama enam hari.

Baca Juga:

Proses belajar dari Senin hingga Jumat dan Sabtu untuk kegiatan ekstrakulikuler. (dil/jpnn)

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep mengunjungi sekolah Mepa Boarding School di Nabire, Papua Tengah


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI