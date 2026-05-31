Serap Aspirasi Warga, Legislator DKI Desak Pemprov Perbanyak Taman di Pemukiman Padat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Jamilah Abdul Gani mengusulkan pembuatan taman kecil hingga konsep taman udara multifungsi di kawasan padat penduduk sebagai solusi keterbatasan lahan publik di ibu kota.

Menurut Jamilah, kebutuhan akan ruang terbuka hijau menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat saat dirinya melakukan kunjungan ke berbagai wilayah permukiman padat di Jakarta.

"Warga ingin punya ruang terbuka hijau, taman kecil atau taman udara yang bisa multifungsi. Selain untuk aktivitas warga, juga menjadi ruang yang menghadirkan udara bersih di tengah padatnya permukiman," kata Jamilah di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan masyarakat yang tinggal di kawasan padat memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik dan lingkungan yang sehat karena kondisi permukiman yang berhimpitan.

Karena itu, keberadaan taman lingkungan dapat menjadi sarana interaksi sosial sekaligus ruang rekreasi sederhana bagi warga.

Jamilah mengungkapkan sejumlah warga bahkan mengusulkan agar setiap Rukun Warga (RW) memiliki taman lingkungan yang dapat dimanfaatkan bersama.

"Harapannya, taman-taman yang ada di lingkungan padat itu bisa diwujudkan. Bahkan kalau bisa ada di setiap RW. Warga sering menyampaikan ke saya bahwa lahan yang tidak terlalu besar pun sudah cukup untuk dijadikan taman lingkungan," ujarnya.

Selain persoalan ruang terbuka hijau, dia juga menyoroti sejumlah usulan masyarakat terkait penataan lingkungan dan pembangunan fasilitas pendukung yang dinilai belum terealisasi hingga saat ini.