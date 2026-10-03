Seraphim Medical Center Hadirkan Layanan Atasi Insomnia Hingga Gangguan Kualitas Tidur

jpnn.com, TANGERANG - Seraphim Medical Center sebagai unit bisnis Bethsaida Healthcare menghadirkan layanan kesehatan otak dan tidur berstandar internasional, Brain Wellness & Sleep Center.

Fasilitas baru ini dihadirkan untuk menjawab berbagai masalah kesehatan seperti insomnia, brain fog, kelelahan kronis, hingga risiko penurunan fungsi kognitif.

Direktur Sales, Marketing & Business Development Bethsaida Healthcare Iwan A. Setiawan menyatakan integrasi layanan kesehatan otak berstandar internasional ini menjadi langkah strategis memperkuat eksistensinya.

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"Memperkuat posisi Seraphim sebagai destinasi kesehatan dan wellness pilihan masyarakat, baik domestik maupun mancanegara,” ungkap Iwan di Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Sejumlah teknologi medis modern berbasis bukti ilmiah diaplikasikan untuk mendukung efektivitas pemeriksaan dan terapi di pusat layanan ini.

Pemeriksaan dan terapi tersebut menggunakan perangkat canggih mulai dari qEEG Brain Mapping, Neurofeedback, Transcranial Pulse Stimulation, KINESIQ, hingga Biophoton.

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qEEG Brain Mapping berfungsi memetakan aktivitas gelombang otak untuk mendeteksi sejak dini pola yang berkaitan dengan gangguan tidur, stres, maupun risiko penurunan fungsi kognitif.

Neurofeedback melatih otak untuk memperbaiki pola gelombang yang tidak seimbang guna meningkatkan fokus, kualitas tidur, dan regulasi emosi.