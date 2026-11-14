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Serbia vs Jerman: Wirtz Cetak Gol Lagi, Der Panzer Menang 3-1

Serbia vs Jerman: Wirtz Cetak Gol Lagi, Der Panzer Menang 3-1
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Pelatih Jerman Juergen Klopp memeluk gelandang Florian Wirtz saat pertandingan UEFA Nations League Grup A2 antara Serbia vs Jerman di Stadion Rajko Mitic, Beograd, pada 13 November 2026. Foto: AFP/ Pedja Milosavljevic.

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Jerman menaklukkan Serbia pada laga kelima Liga A Grup 2 UEFA Nations League.

Bertanding di Rajko Mitic, Beogard, Serbia, Sabtu dini hari WIB, Der Panzer menang dengan skor 3-1.

Florian Wirtz kembali menunjukkan kualitasnya di era Jurgen Klopp setelah menyumbangkan satu gol di laga tersebut.

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Ini menjadi gol kedua Wirtz di era Klopp setelah gol pertamanya juga bersarang ke gawang Serbia pada pertemuan pertama bulan lalu.

Jerman tak butuh waktu lama untuk mencetak gol. Pada menit ketiga, Der Panzer sudah unggul 1-0 setelah Srdan Babic membuat gol bunuh diri karena sengaja membelokkan bola sundulan Kai Havertz dari sepak pojok.

Pada menit ke-14, Jerman kembali membobol gawang Serbia. Havertz kembali terlibat dalam gol ini setelah tembakan kaki kirinya yang ditepis kiper Vanja Milinkovic-Savic, membuahkan bola rebound yang disambar Wirtz. 

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Jerman yang menguasai laga dan menciptakan banyak peluang. Jerman bahkan hampir mencetak gol ketiganya pada menit ke-37 dari tendangan bebas.  Joshua Kimmich mengirimkan umpan terukur, tetapi sundulan Jonathan Tah meleset dari gawang.

Pada babak kedua, Serbia bermain lebih menekan. Masuknya Vanja Dragojevic dan Andrija Zivkovic membuat permainan Serbia berubah total. 

Tim Nasional Jerman menaklukkan Serbia pada laga kelima Liga A Grup 2 UEFA Nations League. Florian Wirtz cetak gol lagi.

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