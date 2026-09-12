Serda Ahmad Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator Ungkit Tradisi Buruk Kekerasan di TNI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin atau Kang TB menyebutkan segala bentuk kekerasan yang berkaitan dengan senioritas di lingkungan TNI harus dihentikan.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi tewasnya anggota TNI AU Serda Ahmad Muzammil Farisa yang diduga dianiaya senior pada Kamis (10/9) kemarin.
“Tradisi buruk berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior, komandan, atasan maupun senior atasan di lingkungan TNI harus segera dihilangkan,” kata eks Sesmilpres itu melalui keterangan persnya, Sabtu (12/9).
Kang TB menyebutkan ke depan penting membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai di antara prajurit.
Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen itu menyebut suasana yang penuh ketegangan bisa memicu tindakan kekerasan yang berujung pada kejadian fatal.
"Itu di lapangan diperlukan keakraban dan hubungan yang baik satu sama lain, bukan ketegangan yang justru dapat memicu tindakan kekerasan, seperti pemukulan hingga menyebabkan kematian,” katanya.
Kang TB meminta para komandan di setiap tingkatan, mulai dari komandan peleton hingga kompi, memahami kondisi dan kehidupan prajurit yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing.
"Hubungan antara komandan dan bawahan harus dibangun dengan baik sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan saling menghargai,” ujar dia.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta segala bentuk kekerasan yang berkaitan dengan senioritas di lingkungan TNI dihentikan.
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