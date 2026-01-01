Serdadu Sam Rilis Kronik, Album yang Emosional dan Penuh Historis

jpnn.com, JAKARTA - Serdadu Sam terus membuktikan eksistensi dan produktivitas di kancah musik Indonesia.

Setelah menandai kehadiran lewat single Kami adalah Badai, Agrippina, reinterpretasi berani atas karya klasik Harry Roesli Setengah Tiang, dan The Lady with the Sapphire in Her Eyes, kini dia menghadirkan proyek musikal terbarunya.

Serdadu Sam resmi merilis album penuh bertajuk Kronik, rangkaian lagu yang memotret kegelisahan batin, refleksi sosial, dan pencarian eksistensi dalam bentuk audio-naratif yang kaya tekstur.

Dalam Kronik, Serdadu Sam menolak pola album konvensional. Dia memilih merangkai cerita melalui 13 trek yang bukan hanya sekadar lagu, tetapi ibarat bab-bab dari sebuah buku hidup, tentang ambisi dan ketamakan, kegagalan, perpisahan, pertobatan, kehilangan, hingga kobaran semangat dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik.

“Kronik adalah dokumentasi batin. Saya tidak sedang membuat album komersial, saya sedang menulis catatan untuk dipahami, oleh siapa pun yang pernah merasa sendiri, lelah, tidak berdaya dihantam kerasnya kehidupan, dan ditelan kekecewaan di tengah keramaian, namun tetap harus berjuang menjalani hidup yang terus berjalan,” ungkap Kenny, sosok di balik Serdadu Sam.

Menurutnya, materi Kronik telah dirancang sejak 2021 lalu. Penulisannya dilandasi oleh pengalaman pribadi, hasil observasi, dan cerita orang-orang terdekat.

Semua lagu (kecuali Setengah Tiang) diciptakan dan ditulis oleh Kenny dalam Bahasa Indonesia, dengan pendekatan lirik yang naratif namun tetap puitis.

"Menulis dalam Bahasa Indonesia punya tantangan tersendiri. Saya berusaha menghindari klise, tapi juga tidak ingin terlalu bersayap,” jelasnya.