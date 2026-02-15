menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Sergio Castel Kecewa dengan Debutnya di Persib Bandung, Tapi Percaya Ada Keajaiban

Sergio Castel Kecewa dengan Debutnya di Persib Bandung, Tapi Percaya Ada Keajaiban

Sergio Castel Kecewa dengan Debutnya di Persib Bandung, Tapi Percaya Ada Keajaiban
Penyerang anyar Persib Bandung Sergio Castel. Foto: Persib.

jpnn.com - Sergio Castel tak bisa menutupi rasa kecewanya seusai menjalani debut dengan Persib Bandung.

Penyerang asal Spanyol itu menilai penampilan perdananya bersama Maung Bandung belum sesuai harapan.

Castel menjalani laga pertama dengan Persib saat menghadapi klub Thailand Rathcaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Pemain berusia 31 tahun itu menyadari kontribusinya belum maksimal dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak 0-3 tersebut.

"Sangat jelek, saya merasa tidak bermain dengan sangat baik," ucap Castel.

Meski demikian, Castel menegaskan hasil minor pada leg pertama bukan akhir segalanya.

Dia menatap laga kedua dengan optimisme tinggi dan bertekad tampil lebih baik demi membantu Persib mengejar ketertinggalan.

Penyerang kelahiran Madrid itu juga menyebut mental pantang menyerah menjadi kunci utama untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya.

Debut mengecewakan dengan Persib Bandung tak mematahkan harapan Sergio Castel. Percaya ada keajaiban.

