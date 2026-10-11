Sergio van Dijk Ungkap Senjata Mematikan Persib Bandung Musim Ini

jpnn.com - BANDUNG - Mantan penyerang Persib Bandung Sergio Van Dijk melihat perubahan besar yang terjadi di skuad Maung musim ini.

Dia menilai Persib Bandung yang kini dinakhodai Igor Tolic punya gaya permainan yang berbeda dengan tim yang pernah dibela Sergio 13 tahun lalu.

Menurut Sergio, Persib kini tidak melulu mengandalkan sosok striker sebagai pencetak gol.

Pemain dari berbagai sektor bisa jadi penyumbang gol dengan mengandalkan taktik serangan cepat.

Saat berseragam Persib musim 2013/2014, Sergio dilatih oleh Djajang Nurdjaman. Kala itu, Djanur memercayakan lini serang kepada sosok pemain berkepala pelontos tersebut.

Dia mencetak 21 gol dari 29 penampilannya di Liga Super Indonesia. Jumlah gol yang produktif dan menjadikan Sergio sebagai salah satu penyerang tajam milik klub berjuluk Maung Bandung.

"Sekarang style permainan beda. Waktu saya main, saya lebih main seperti striker murni. Kalau lihat pertandingan terakhir (Persib), banyak gol yang dicetak lewat counter attack," kata Sergio di Bandung, Minggu (11/10).

Pemain asal Belanda itu mengungkapkan Persib saat ini punya kedalaman skuad yang mumpuni. Tim dianugerahi pemain bertalenta yang tak hanya pintar menggocek bola, tetapi juga cerdas.