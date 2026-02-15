menu
Serhii Pavlov Bawa Satya Wacana Salatiga Raih Kemenangan Perdana di IBL 2026
Pebasket Satya Wacana Salatiga, Serhii Pavlov saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Pacific Caesar Surabaya di GOR Basket Prof. Susilo Wibowo, Semarang, Sabtu (14/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, SEMARANG - Tim basket Satya Wacana Salatiga akhirnya meraih kemenangan perdana di IBL 2026 saat jumpa Pacific Caesar Surabaya.

Berlaga di GOR Basket Prof. Susilo Wibowo, Semarang, Sabtu (14/2) skuad asuhan Jerry Lolowang itu menang dengan skor 84-67.

Pada laga ini Serhii Pavlov menjadi bintang kemenangan seusai mencetak double-double dengan 21 poin dan 21 rebound.

Kevin Kangu juga tampil gemilang untuk Satya Wacana dengan menambahkan 20 angka.

Adapun dari barisan pemain lokal Imanuel Mailensun tampil solid setelah mengemas 12 poin.

Asisten pelatih Satya Wacana, Revan Jonathan mengaku senang dengan raihan kemenangan yang didapatkan anak asuhannya.

Sepanjang laga sejatinya Henry Lakay dan kolega sempat kewalahan dengan tertinggal 44-46 di first half.

Selepas jeda permainan tim berjuluk The Saints tersebut bisa bangkit untuk akhirnya menutup laga dengan keunggulan 17 angka atas Pacific.

Satya Wacana Salatiga akhirnya meraih kemenangan perdana di IBL 2026 saat jumpa Pacific Caesar Surabaya, Sabtu (14/2)

