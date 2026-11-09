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Seri Pamungkas IM4AC 2026, Pembalap Binaan AHM Bersinar

Seri Pamungkas IM4AC 2026, Pembalap Binaan AHM Bersinar
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Seri pamungkas IM4AC 2026 Qatar. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Derap mesin Honda NSF250R menggelegar di Sirkuit Qatar, 7–8 November, kemarin.

Di balik helm ketat itu, ada napas-napas muda asal Indonesia yang sedang mengukir sejarah.

Seri pamungkas Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026 tak cuma jadi ajang adu kecepatan, tetapi pertunjukan nyali pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM).

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Lintasan Qatar tak memberi ruang untuk ragu. Pada race pertama, Sabtu (7/11), persaingan sengit pecah sejak lampu start padam.

Rombongan besar saling tempel hingga lap kesepuluh sebelum red flag menghentikan balapan akibat insiden di lintasan lurus.

Berdasarkan regulasi, Resky Yusuf Hermawan yang tampil tenang mengamankan posisi kedua.

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Bintang Pranata Sukma menyusul di posisi empat, Badly Ayatullah kelima, dan Maulana Malik di urutan sembilan.

Catatan manis diukir Maulana yang memecahkan rekor waktu lap baru: 2 menit 09,652 detik.

Seri pamungkas Idemitsu Moto4 Asia Cup (IM4AC) 2026 tak cuma jadi ajang adu kecepatan, tetapi pertunjukan nyali pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM).

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