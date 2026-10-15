Seri Pamungkas Moto3 Junior 2026: Ramadhipa Jaga Peluang Papan Atas di Misano
jpnn.com, JAKARTA - Peluang untuk menembus tiga besar klasemen FIM Moto3 Junior World Championship 2026 kini membentang di depan mata M. Kiandra Ramadhipa.
Pembalap muda binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) tersebut bersiap melakoni seri pamungkas di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, pada 16–18 Oktober 2026.
Modal berharga sudah di kantong. Pada putaran sebelumnya di MotorLand Aragón, Spanyol, Ramadhipa tampil meyakinkan di atas Honda NSF250RW miliknya.
Dia berhasil mengamankan podium kedua di Race 1 dan finis keempat di Race 2.
Tambahan poin dari Aragon melejitkan posisinya ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 113 poin.
Kini, dia hanya berjarak 23 angka dari posisi tiga besar—sebuah selisih yang sangat mungkin dipangkas dalam dua balapan tersisa di Misano.
Bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team, pemuda yang akrab disapa Rama ini terus mematangkan persiapan.
Bukan cuma soal kecepatan di lintasan, tetapi juga soal menjaga ritme, membaca pergerakan lawan, dan tetap tenang di bawah tekanan persaingan papan atas.
Peluang untuk menembus tiga besar klasemen FIM Moto3 Junior World Championship 2026 kini membentang di depan mata M. Kiandra Ramadhipa.
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