Seri Perdana Jakarta One Running Series Sukses Sedot 3.000 Peserta di SCBD

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3.000 pencinta olahraga lari memadati kawasan bisnis ikonik Lot 17, SCBD, Jakarta, untuk mengikuti seri perdana ajang Jakarta One Running Series yang sukses dilangsungkan pada Minggu (1/11/2026) pagi.

Meskipun baru pertama kali diselenggarakan, ajang ini mencatat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Sejak pagi hari, para peserta sudah memadati titik start dan finish yang dipusatkan di Lot 17, SCBD.

Dalam kategori tunggal 5K ini, para pelari ditantang menaklukkan rute yang dimulai dari Lot 17, melintasi Grand Lucky SCBD, Jalan Tulodong Atas 2, Halte BEJ, Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Senayan, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Mataram Raya, Jalan Pattimura, Jalan Senopati, dan berakhir kembali di Lot 17.

Direktur Utama PT Sasana Jiwa Rufina Novalita menyampaikan rasa bangganya atas sambutan hangat yang diberikan oleh para pencinta olahraga lari terhadap seri perdana ini.

"Jakarta One Running Series hadir bukan sekadar sebagai ajang kompetisi lari, tetapi sebagai perayaan gaya hidup sehat di tengah dinamika metropolitan. Kami sangat takjub dan mengapresiasi tingginya antusiasme 3.000 peserta yang langsung memadati seri perdana ini. Memilih SCBD sebagai lokasi penyelenggaraan dengan titik start/finish di Lot 17 memberikan pengalaman berlari yang unik, memadukan energi urban modern dengan kenyamanan lintasan yang steril dan representatif," ujar Direktur Utama PT Sasana Jiwa Rufina Novalita.

Dukungan penuh juga diberikan oleh pihak pengelola kawasan. Perwakilan manajemen SCBD sebagai Official Venue Partner, Bapak Ariefin Surjawirawan selaku Direktur PT Danayasa Arthatama, mengungkapkan kebanggaannya dapat menjadi tuan rumah bagi ribuan pelari.

"Kami menyambut baik dan bangga dapat berkolaborasi dalam Jakarta One Running Series. SCBD selalu siap mendukung inisiatif positif yang mempromosikan gaya hidup aktif, kesehatan, dan kebersamaan di tengah kota," ujar Ariefin.

Sebelumnya pengambilan perlengkapan lari (Race Pack Collection / RPC) dilangsungkan pada hari Jumat, 30 Oktober 2026 jam 10.00 – 20.00 WIB dan Sabtu, 31 Oktober 2026 pada jam 10.00 – 18.00 WIB.