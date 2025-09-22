Serial Turki Takdir Cinta Layla Siap Bikin Baper Penonton ANTV
jpnn.com, JAKARTA - Serial Turki terbaru berjudul Takdir Cinta Layla segera hadir di layar kaca ANTV.
Drama ini mengisahkan Layla, seorang wanita penuh harapan yang terjebak dalam perjodohan tak diinginkan.
Demi menyelamatkan kakaknya yang sedang sakit, Layla terpaksa menikah dengan Cihan, pewaris tunggal keluarga kaya yang belum pernah ia kenal sebelumnya.
Diperankan oleh aktor tampan Cenay Turksever sebagai Cihan dan aktris cantik Talya Celebi sebagai Layla, serial ini siap membuat penonton terbawa suasana haru dan baper di setiap episodenya.
Sejak promosi resmi dirilis di akun Instagram ANTV, antusiasme pemirsa sudah terasa dengan banyaknya komentar positif.
Beberapa warganet lain juga berharap serial ini bisa tayang di jam yang tidak terlalu malam agar bisa dinikmati lebih banyak penonton.
Menjelang penayangan perdananya, ANTV turut memperkenalkan para pemeran utama. Cenay Turksever, yang lahir pada 13 Mei 1990, memulai kariernya sebagai juara ketiga kompetisi Idol of Models pada 2012.
dia kemudian terjun ke dunia akting lewat drama Sevdim Seni Bir Kere dan Beni Birakma. Popularitasnya makin menanjak setelah dipercaya memerankan karakter Cihan dalam Takdir Cinta Layla.
Serial Turki Takdir Cinta Layla segera tayang di ANTV, hadirkan kisah cinta Layla dan Cihan penuh haru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anrez Adelio Tampil di Sinetron Baru ANTV Berjudul 'Rindu Tak Berujung'
- ANTV Bagi-Bagi Uang Belanja, 10 Pemirsa Beruntung Raih Hadiah Rp 250 Ribu
- Tayang 11 Agustus di ANTV, Mangal Lakshmi Hadirkan Kisah Keluarga Penuh Drama
- Kiki Farel & Faby Marcelia Jalani Profesi Menantang di 'Jadi Aku Sebentar Saja' ANTV
- Jadi Aku Sebentar Saja, Lesti Kejora Kenang Perjuangan Sebelum Terkenal
- Tayang Besok, Cinta Keluarga Pandya & Mangal Lakshmi Suguhkan Kisah Haru