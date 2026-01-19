Seribuan Personel Dikerahkan Mencari Korban Pesawat ATR Jatuh
jpnn.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman bersama Menhub Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda TNI Mohammad Syafii serta unsur Forkopimda melakukan evaluasi perkembangan pencarian korban pesawat ATR 42-500 di Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar.
Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Senin (19/1/2026), mengatakan seluruh unsur yang terlibat terus berupaya maksimal dalam proses pencarian dan pertolongan.
Dia menyebut evaluasi dilakukan secara menyeluruh guna memastikan strategi pencarian berjalan efektif, terkoordinasi, serta mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan.
Terkait perkembangan hasil pencarian korban pesawat ATR jatuh, Andi mengungkapkan informasi resmi akan disampaikan oleh Kepala Basarnas dalam operasi pencarian dan pertolongan.
Dia mengatakan operasi pencarian lanjutan akan terus dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan sekitar seribuan personel dari berbagai instansi.
"Rencana pencarian lanjutan akan terus dilakukan oleh tim gabungan kurang lebih 1.000-an personel. Mari kita semua mendoakan yang terbaik dan mengajak semua pihak untuk bersabar," kata Andi Sudirman.
Sebelumnya, pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dinyatakan hilang kontak di wilayah pegunungan Bulusaraung, daerah perbatasan Kabupaten Maros-Pangkep, Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut seribuan personel gabungan terlibat pencarian korban pesawar ATR jatuh di wilayah Maros.
