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Serikat Pekerja KAI Services dan Manajemen Sepakati PKB, Perkuat Hubungan Industrial

Serikat Pekerja KAI Services dan Manajemen Sepakati PKB, Perkuat Hubungan Industrial
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Serikat Pekerja KAI Services dan manajemen KAI Services resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Jakarta, Kamis (2/7). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Pekerja KAI Services dan manajemen KAI Services resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

MoU itu sebagai komitmen memperkuat hubungan industrial yang harmonis sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Penandatanganan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 KAI Services di Jakarta Theater, Kamis (2/7).

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Ketua Umum Serikat Pekerja KAI Services Muhamad Adi Romadhon bersama jajaran pengurus serikat pekerja hadir dalam penandatanganan tersebut.

Dari pihak perusahaan, hadir Direktur Utama KAI Services Krisna Arianto beserta jajaran direksi.

Adi mengatakan PKB yang telah disepakati diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan komitmen oleh seluruh pihak.

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"Semoga setiap kesepakatan yang tertuang dalam PKB ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan komitmen oleh seluruh pihak sehingga menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya lingkungan kerja yang aman, produktif, dan sejahtera," ujar Adi dikutip JPNN.com, Jumat (3/7).

Dia menambahkan PKB tersebut diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat kemitraan antara pekerja dan perusahaan.

Serikat Pekerja KAI Services dan manajemen KAI Services resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

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