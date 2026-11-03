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Sering Absen Acara Partai, Agus dan Gus Yasin Dicopot dari DPP PPP

Sering Absen Acara Partai, Agus dan Gus Yasin Dicopot dari DPP PPP
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Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono menyebut Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dicopot sebagai Waketum serta Sekjen parpol berlambang Kabah.

"Ini restrukturisasi, melakukan sebuah efektivitas dalam kendali kepengurusan agar efektif," kata dia kepada awak media, Selasa (3/11).

Mardiono menyebut Agus dan Taj Yasin tidak dipecat dari PPP, karena berstatus nonaktif dari jabatan di partai.

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Menurutnya, posisi Agus dan Gus Yasin akan diisi sosok lain setelah proses administrasi selesai dilakukan di internal.

"Kalau dipecat itu misalnya dia diberhentikan lalu KTA-nya dicabut, dia bukan anggota PPP lagi, itu baru namanya dipecat," kata Mardiono. 

Dia mengatakan pencopotan Agus dan Gus Yasin dari Waketum dan Sekjen PPP sebenarnya hal lumrah dalam sebuah organisasi.

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Terlebih lagi, ketika terdapat masalah internal.

"Nah, di dalam masalah internal itu terjadi berproses sudah lama, sudah 1 tahun," ujarnya.

Ketum PPP Muhamad Mardiono posisi Agus dan Gus Yasin di partai akan diisi sosok lain setelah proses administrasi pencopotan diselesaikan.

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