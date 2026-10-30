Sering Bayar Pakai QRIS? Ini 4 Tips Agar Pengeluaran Tetap Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - QRIS makin menjadi bagian dari transaksi sehari-hari berkat kemudahan pembayaran yang cukup dilakukan dengan memindai kode Quick Response Code (QR).

Namun, di tengah kemudahan ini, pengeluaran sehari-hari seperti makan, jajan, transportasi, atau belanja tetap harus diperhatikan karena dapat menumpuk tanpa disadari.

Agar tetap bisa menikmati kemudahan transaksi QRIS tanpa membuat pengeluaran membengkak, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan untuk membantu mengelola keuangan sehari-hari. Simak empat tips berikut!

1. Bedakan Kebutuhan dan Keinginan Sebelum Bertransaksi

Dengan kemudahan pembayaran QRIS, penting untuk meluangkan waktu sejenak mempertimbangkan apa yang akan dibeli. Membiasakan diri membedakan kebutuhan dan keinginan dapat membantu menentukan prioritas pengeluaran dan membuat pilihan yang sesuai dengan anggaran.

Misalnya, saat membeli makan siang, kebutuhan utamanya adalah makan, tetapi pilihan tempat dan menu bisa disesuaikan dengan anggaran. Memilih makanan yang lebih terjangkau sesekali dapat memberikan ruang lebih dalam anggaran untuk kebutuhan lainnya. Dengan begitu, kamu tetap bisa menikmati makanan yang disukai sambil menjaga pengeluaran tetap terkendali.

2. Tetapkan Anggaran Harian dan Siapkan Saldo Khusus untuk Transaksi QRIS

Pengeluaran kecil bisa cepat menumpuk, terutama jika kamu melakukan beberapa transaksi QRIS sepanjang hari. Cobalah menentukan batas pengeluaran harian atau mingguan untuk kebutuhan seperti makan, transportasi, dan jajan agar pengeluaran tetap sesuai anggaran.