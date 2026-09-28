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Sering Dengar Istilah UPF? Kenali Lebih Dekat Sebelum Menilainya

Sering Dengar Istilah UPF? Kenali Lebih Dekat Sebelum Menilainya
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Pengolahan pangan. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perhatian terhadap ultra-processed food (UPF) makin besar setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memulai proses penyusunan pedoman mengenai konsumsinya pada 2025.

UPF adalah produk makanan dan minuman yang telah melewati berbagai tahapan pengolahan. 

Salah satu sistem yang banyak digunakan untuk mengelompokkan pangan berdasarkan tingkat pengolahannya adalah NOVA. 

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Sistem ini membagi pangan ke dalam empat kelompok, yaitu pangan yang tidak atau minim diproses (unprocessed atau minimally processed foods), bahan kuliner olahan (processed culinary ingredients), pangan olahan (processed foods), dan pangan ultra-proses (ultra-processed foods/UPF).

Sejumlah penelitian memang menemukan hubungan antara konsumsi UPF dalam jumlah tinggi dengan berbagai masalah kesehatan

Salah satu tinjauan besar yang diterbitkan dalam BMJ pada 2024 menemukan adanya hubungan antara konsumsi UPF dan sejumlah kondisi kesehatan, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, gangguan mental, serta kematian.

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Namun, hubungan tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa proses pengolahan menjadi penyebabnya. 

Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University Prof. Purwiyatno Hariyadi menyampaikan salah satu persoalan dalam klasifikasi UPF adalah kesan istilah ultra-processed menunjukkan tingkat pengolahan yang dapat diukur secara objektif. 

Perhatian terhadap ultra-processed food (UPF) makin besar setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memulai proses penyusunan pedoman mengenai konsumsinya pada 2

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