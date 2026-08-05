Sering Dimarahi Orang Tua, Anak di Bandung Bakar Motor, 3 Rumah Hangus
jpnn.com - KOTA BANDUNG - Tiga rumah yang berada di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, terbakar pada Selasa (4/8).
Kebakaran itu dipicu seorang pria berinisial AR (22 tahun) yang sengaja membakar motor di rumahnya sendiri.
"Telah terjadi kebakaran tiga buah rumah bedeng. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diduga ada unsur kesengajaan oleh pelaku," kata Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan di Mapolsek Babakan Ciparay, Selasa (4/8) malam.
Kurniawan menyebut pelaku melakukan aksinya tersebut karena kesal kerap dimarahi ibunya dan merasa ditelantarkan oleh orang tuanya. Pelaku juga dikenal bersifat temperamental.
"Motifnya merasa kesal karena dibiarkan (ditelantarkan) oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut," ujarnya.
"Ada masalah keluarga juga, ada keinginan yang tidak dipenuhi," imbuhnya.
Dalam kejadian itu, ayah dari pelaku berinisial M mengalami luka bakar pada bagian tangannya dan sudah dirawat di rumah sakit.
Adapun kerugian materi yang ditimbulkan dari peristiwa itu belum dapat ditaksir.
Polisi mengamankan seorang pemuda yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran tiga rumah di Jalan Cirangrang Dalam, Kota Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Dalami Dugaan Tindak Pidana Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau Bandung
- Baznas Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Kebakaran di Sukabumi
- Karhutla Menggila di Sejumlah Wilayah Sumsel, Api Lahap Puluhan Hektare Lahan Gambut
- Polisi Buru Pelaku Pembakaran Bendera Merah Putih di Maleber Bandung, Ada Saksi Kunci
- 3 Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Polman
- Truk Molen Kecelakaan Tunggal di Jalan Soetta Bandung, Sopir Luka Ringan