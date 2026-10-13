Sering Dipakai Harian, Begini Cara Merawat Mobil Agar Tetap Prima untuk Perjalanan Jauh

jpnn.com, JAKARTA - Perawatan mobil secara rutin tidak hanya penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menjaga performa dan keamanan kendaraan.

Mobil yang digunakan untuk menghadapi berbagai kondisi jalan membutuhkan perhatian khusus agar setiap komponen seperti ban, rem, aki, kaki-kaki, sistem pendinginan, oli, dan cairan tetap berfungsi secara normal.

Sehingga saat mobil diajak berpergian jauh atau keluar kota tidak mengalami kendala atau mogok di jalan.

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Dengan perawatan yang dilakukan secara berkala, pemilik tidak perlu menjadikan perjalanan jauh sebagai satu-satunya alasan untuk memeriksa mobil.

Kondisi kendaraan sudah dipantau sejak digunakan untuk aktivitas harian, sehingga ketika tiba-tiba dibutuhkan untuk keluar kota, mobil berada dalam kondisi yang lebih siap.

CEO Garasi.id Ardy Alam mengatakan kondisi mobil perlu dilihat berdasarkan bagaimana kendaraan tersebut digunakan sehari-hari.

“Mobil yang masih bisa digunakan belum tentu berarti seluruh komponennya berada dalam kondisi optimal. Apalagi dengan kondisi jalan yang membuat kendaraan harus menghadapi macet, pengereman berulang, dan permukaan jalan yang tidak selalu ideal,” ujar Ardy dalam siaran persnya, Senin (12/10).

Dia menambahkan pemeriksaan berkala dapat membantu pemilik mengetahui kondisi mobil secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan gejala yang terasa saat berkendara.