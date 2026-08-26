Sering Gagal Diet? Kenali ‘Food Noise’, Gangguan Biologis yang Bikin Pikiran Terobsesi Makanan

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang merasa gagal menjalani program penurunan berat badan atau diet dan menganggap hal tersebut karena kurangnya kedisiplinan diri.

Namun dari kacamata medis, kondisi kelebihan berat badan (obesitas) yang berlangsung lama dapat memicu gangguan biologis di otak yang memicu munculnya fenomena food noise.

Food noise merupakan sebuah kondisi saat pikiran seseorang terus-menerus dipenuhi oleh dorongan atau keinginan kuat terhadap makanan, meskipun pada kenyataannya organ lambung dan tubuh tidak sedang membutuhkan asupan nutrisi tambahan.

Pakar kesehatan menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena terganggunya respons hormon incretin di usus, seperti GLP-1 dan GIP, yang bertugas mengirimkan sinyal kenyang ke otak.

Ketika seseorang mengalami obesitas, otak menyesuaikan titik acuan berat badan (set point) dan menganggap kelebihan berat badan tersebut sebagai kondisi normal baru yang harus dipertahankan.

Merespons kendala biologis tersebut, LIGHThouse Clinic menghadirkan dua pilihan inovasi terapi terbaru berbasis zat tirzepatide, yaitu TirzePen dan TirzeSlim. Terapi ini dirancang secara modern untuk membantu mengelola berat badan pasien dengan cara yang lebih terukur.

"Terapi berbasis tirzepatide bekerja melalui dua jalur hormon incretin, yaitu GLP-1 dan GIP yang bisa bertahan lebih lama kadarnya di tubuh," kata Medical Manager LIGHT Group, dr. Guadelupe Maria Melissa, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

"Keduanya berperan dalam mengatur nafsu makan dan rasa kenyang, sehingga terapi ini dapat membantu mengurangi rasa lapar dan mengurangi dorongan pikiran berlebihan terhadap makanan (food noise)," ujar Maria menambahkan.