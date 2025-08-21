Sering Kerja Bareng, Marshel Widianto Puji Kepribadian Mpok Alpa

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Marshel Widianto memberi pujian untuk kepribadian mendiang Mpok Alpa.

Menurutnya, Mpok Alpa yang merupakan rekan kerjanya, semasa hidup merupakan pribadi yang sangat kuat.

Marshel Widianto memberi contoh ketika Mpok Alpa menyembunyikan penyakitnya demi menghibur orang lain.

"Sakitnya itu sebelum dia hamil, bayangkan beratnya dia, ketika sakit, terus hamil, terus ditipu sama teman dekatnya, manajernya, dan dia harus menghibur orang lain. Mpok Alpa itu kuatnya minta ampun," kata Marshel Widianto saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, Selasa (19/8).

Komika asal Tanjung Priok itu mengatakan Mpok Alpa sengaja menyembunyikan kanker yang diderita dari rekan kerja.

Menurut Marshel Widianto, langkah tersebut dilakukan Mpok Alpa lantaran tidak mau dikasihani ketika syuting.

"Dia enggak pernah mengeluh sakit," beber suami Cesen eks JKT48 itu.

Selain itu, Marshel Widianto memastikan bahwa Mpok Alpa selalu profesional selama bekerja.