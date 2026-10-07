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Sering Terbangun karena Tangan Kesemutan? Dokter Neurologi Ungkap Penyebab yang Perlu Diwaspadai

Sering Terbangun karena Tangan Kesemutan? Dokter Neurologi Ungkap Penyebab yang Perlu Diwaspadai
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Sering terbangun karena tangan jesemutan? Dokter spesialis neurologi ungkap penyebab yang perlu diwaspadai. Foto dok. Bethsaida Hospital

jpnn.com, JAKARTA - Tangan yang sering kesemutan, kebas, atau terasa seperti tertusuk-tusuk pada malam hari jangan selalu dianggap akibat salah posisi tidur. Terlebih bila keluhan tersebut terjadi berulang, makin sering, hingga mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Kondisi itu bisa menjadi tanda adanya gangguan pada saraf. Dua kondisi yang cukup sering menyebabkan keluhan tersebut ialah Carpal Tunnel Syndrome (CTS) dan gangguan saraf yang berasal dari leher atau radikulopati servikal.

"CTS terjadi ketika salah satu saraf utama yang melewati pergelangan tangan mengalami tekanan," kata Dokter spesialis neurologi Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Puspasari, Sp.N, FIOM, FEEG, FPSG, F.Neurosomnologi, FEMG, KHS, Rabu (7/10).

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Meski sama-sama menimbulkan kesemutan dan kebas pada tangan, lokasi saraf yang mengalami gangguan pada kedua kondisi tersebut berbeda. 

“Keluhan CTS biasanya berupa kesemutan atau kebas pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis,” ujarnya. 

Pada kondisi yang lebih lanjut, penderita juga dapat merasakan tangan melemah, lebih mudah menjatuhkan benda, hingga kesulitan melakukan gerakan-gerakan halus.

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"Keluhan ini sering lebih terasa pada malam hari dan bahkan dapat membuat pasien terbangun dari tidur," ucapnya.

Sementara itu, menggoyangkan atau mengibaskan tangan terkadang dapat membuat keluhan akibat CTS terasa lebih ringan. Namun, kesemutan pada tangan tidak selalu bersumber dari pergelangan tangan.

Sering terbangun karena tangan jesemutan? Dokter spesialis neurologi ungkap penyebab yang perlu diwaspadai.

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