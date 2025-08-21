Sering Terlupakan, Kanker Sarkoma Banyak Ditemukan pada Anak-Anak dan Remaja

jpnn.com - Sarkoma adalah jenis kanker langka yang berkembang di jaringan ikat tubuh, seperti tulang, otot, lemak, saraf, dan pembuluh darah.

Sarkoma dapat terjadi di berbagai bagian tubuh dan dampaknya serius, karenanya masyarakat perlu mengetahuinya sebab sering terlupakan.

"Biasanya yang diketahui itu kanker paru-paru atau payudara, padahal, meski jarang terjadi, sarkoma bersifat agresif dan bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja," kata Senior Consultant Medical Oncology dari Parkway Cancer Centre, Dr. Richard Quek di Jakarta, Kamis (21/8).

Kanker ini berasal dari jaringan mesenkim, lapisan yang dalam tubuh manusia berkembang menjadi jaringan ikat, otot, lemak, pembuluh darah, hingga tulang.

Sarkoma bisa tumbuh di hampir semua bagian tubuh mulai dari kulit, organ dalam, hingga sistem rangka.

"Kasusnya tergolong langka. Namun, sarkoma adalah kelompok penyakit yang sangat komplek dengan lebih dari 70 subtipe yang memerlukan pendekatan pengobatan berbeda," ungkapnya.

Empat kelompok utamanya adalah sarkoma jaringan lunak (STS), sarkoma tulang, GIST, dan sarkoma agresif pada usia muda, seperti Ewing’s dan rhabdomyosarcoma.

Gejala utamanya sering kali berupa benjolan yang membesar perlahan tanpa rasa nyeri, sehingga kerap diabaikan.