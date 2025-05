Seringai Berencana Buat Acara untuk Mengenang Ricky Siahaan

jpnn.com, JAKARTA - Band metal, Seringai mengumumkan hiatus setelah kepergian gitaris, Ricky Siahaan.

Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun resmi Seringai di Instagram pada Selasa (13/5).

"Setelah Ricky pergi, nampaknya kami akan rehat dahulu dengan Seringai. Apakah akan berlanjut atau tidak, sejujurnya kami belum ada jawaban. Untuk sekarang, hiatus dahulu," ungkap Seringai.

Meski demikian, Seringai menyatakan bakal membuat sebuah acara untuk mengenang Ricky Siahaan.

Grup beranggotakan Edy Khemod (drum), Sammy Bramantyo (bas) dan Arian 13 (vokal) berencana itu belum bisa menjelaskan konsep event yang diselenggarakan nanti.

"Kami berencana akan membuat sebuah event untuk mengenang dan merayakan kehidupan Ricky, tetapi masih belum tahu seperti apa. Apakah sekadar membuat performance sisa personel Seringai dengan para gitaris tamu/teman untuk 1x lagi, atau dibuat tour, atau setahun sekali, memang belum ada yang kami putuskan. We will go with the flow," beber Seringai.

"Untuk sekarang, bagi kalian yang ingin kami lekas bermain live, lebih baik urungkan saja keinginan tersebut. Kami sendiri punya beberapa gagasan lama dan baru yang kami ingin wujudkan lewat Seringai. Nanti kalau sudah siap, akan kami share di sini," tambah pemilik album Seperti Api itu.

Tidak hanya itu, Seringai memastikan akan tetap merilis merchandise untuk para penggemar setia.