Seringai Beri Bocoran Menjelang Rilis Album Baru

jpnn.com, JAKARTA - Band rock oktan tinggi, Seringai akhirnya memberi bocoran soal materi album terbaru, IV: Anastasis.

Sebagai langkah awal, Seringai segera merilis dua lagu sekaligus yakni Sejati dan Senarai Feses disertai video musik.

Pengumuman tersebut diungkapkan melalui akun resmi Seringai di Instagram.

"Sejati | Senarai Feses (MV teaser). Premiere on Seringai YouTube Channel, March 26th, 7PM," tulis Seringai, Selasa (24/3).

Album IV: Anastasis akan menjadi karya pertama band beranggotakan Arian 13 (vokal), Edy Khemod (drum), Sammy Bramantyo (bass) itu selepas kepergian gitaris Ricky Siahaan.

Adapun Ricky Siahaan berpulang seusai menjalani tur bersama Seringai di Tokyo, Jepang pada 19 April 2025 lalu. Setelah kepergian Ricky Siahaan, Seringai memutuskan untuk vakum sementara waktu.

Beberapa hari lalu, Seringai memberi tanda-tanda segera meliar lagi dengan mengumumkan judul album terbaru yakni IV: Anastasis.

Materi album tersebut sempat dikerjakan oleh Ricky Siahaan sebelum berpulang. Lagu-lagu kemudian diselesaikan oleh Arian 13, Edy Khemod, dan Sammy Bramantyo.