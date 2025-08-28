Seringai Mulai Proses Rekaman Album yang Sempat Tertunda
jpnn.com, JAKARTA - Band metal, Seringai ternyata tengah menjalani proses rekaman album terbaru.
Meski masih hiatus di panggung musik pascakepergian gitaris Ricky Siahaan, Seringai kini mencoba menyelesaikan album yang tertunda.
"Kami sedang proses mencoba menyelesaikan album kami yang sempat tertunda," ungkap Seringai melalui akun resmi di Instagram, Rabu (27/8).
Grup yang kini menyisakan Arian 13, Sammy Bramantyo, Edy Khemod itu belum membeberkan sosok yang bakal mengisi gitar untuk album terbaru.
Seringai hanya memberi bocoran bahwa materi yang diproduksi berjumlah sekitar 13 lagu.
"Sekitar 12-13 akan kami rekam," tambah Seringai.
Pada Mei 2025 lalu, Seringai mengumumkan untuk hiatus setelah kepergian gitaris, Ricky Siahaan.
"Setelah Ricky pergi, nampaknya kami akan rehat dulu dengan Seringai. Apakah akan berlanjut atau tidak, sejujurnya kami belum ada jawaban. Untuk sekarang, hiatus dahulu," jelas Seringai.
