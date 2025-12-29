Serius dan Agresif, KIA Siapkan 3 Mobil Listrik Kencang pada 2026

jpnn.com - KIA menunjukkan keseriusannya dan kian agresif menggarap pasar mobil listrik berperforma tinggi tahun depan.

Pabrikan asal Korea Selatan itu akan meluncurkan tiga model listrik berlabel GT pada 2026.

Tiga model yang akan diperkenalkan ialah KIA EV5 GT, EV3 GT, dan EV4 GT.

Ketiganya dijadwalkan melakoni debut global di ajang Brussels Motor Show 2026.

Seluruh detail resmi akan diungkap dalam konferensi pers Kia pada hari pembukaan pameran, 9 Januari 2026.

Peluncuran tiga model GT menjadi bagian dari strategi besar Kia untuk memperluas portofolio kendaraan listriknya.

Selama ini, label GT identik dengan performa dan karakter sporty. Kini, identitas tersebut dibawa penuh ke lini mobil listrik KIA, menjangkau berbagai segmen, dari SUV hingga model kompak.

Sorotan utama tentu mengarah ke KIA EV5 GT. Model akan menjadi varian paling bertenaga dari SUV listrik menengah Kia.