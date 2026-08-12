Serius Hadapi Super League, Persik Kediri Tes Kekuatan di Malaysia

jpnn.com - Persik Kediri tak ingin sekadar menjalani laga pramusim sebagai agenda pemanasan. Macan Putih membawa misi besar saat ambil bagian dalam International 4 Triangle Tournament Malacca Governor's 76th Anniversary Cup 2026 di Malaysia.

Pelatih Persik Marcos Reina menegaskan turnamen tersebut menjadi bagian penting dari persiapan tim menghadapi persaingan Super League 2026/2027. Juru taktik asal Spanyol itu menjadikan trofi internasional sebagai targetnya.

Turnamen yang digelar oleh Melaka FC tersebut akan berlangsung di Stadion Hang Jebat, Malaka, pada 15 dan 18 Agustus 2026.

Ezra Walian dan kolega bakal berhadapan dengan Phnom Penh Crown dari Kamboja, wakil Malaysia dan Singapura dalam turnamen segitiga tersebut.

Bagi Persik, kesempatan ini bukan sekadar menambah pengalaman. Ajang tersebut menjadi turnamen internasional kedua dalam sejarah klub.

Sebelumnya, Macan Putih pernah ambil bagian dalam JVC Cup Vietnam pada 2004 dan sukses melangkah hingga semifinal.

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Marcos Reina pun melihat turnamen di Malaysia sebagai kesempatan berharga untuk mengukur kekuatan Persik sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Setiap pertandingan yang kami ikuti, kami akan mencoba menang. Ini kompetisi internasional di musim panas. Ini ajang tepat untuk melanjutkan persiapan kami menuju Super League nanti," ujar Marcos Reina.