Seriusi Hunian hingga Pusat Pameran, 3 Proyek ASG Raih Gold Winner FIABCI Indonesia-REI
jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) kembalih mengantongi rekognisi bergengsi. Pengembang kawasan mandiri terintegrasi Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 itu berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2026.
FIABCI yang merupakan singkatan dari Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers adalah organisasi jaringan bisnis global bagi para profesional dan pelaku industri real estat.
Adapun REI -singkatan dari Real Estat Indonesia- yang telah eksis di Tanah Air sejak 1972 merupakan organisasi bagi para pengusaha pengembang dan pengelola properti berskala nasional.
Pengembangan kawasan terpadu, hunian vertikal, hingga fasilitas pameran menjadi tiga sektor yang mengantarkan ASG meraih penghargaan dalam ajang FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2026 yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Rabu (25/11/2026).
ASG berhasil meraih tiga penghargaan Gold Winner FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2026 melalui PIK2, Tokyo Riverside Apartment, dan Nusantara International Convention Exhibition (NICE).
Ketiga proyek itu memenangkan kategori berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing pengembangan.
PIK2 Raih Penghargaan Pengembangan Berkelanjutan?
PIK berhasil meraih Gold Winner kategori Sustainable Development. Kawasan tersebut mengintegrasikan berbagai fungsi properti, mulai dari hunian, pusat bisnis, fasilitas pendidikan, hingga destinasi rekreasi.
Tiga proyek ASG meraih Gold Winner FIABCI Indonesia-REI berkat inovasi di sektor properti.
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