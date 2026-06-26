Seriusi Pasar Malaysia, PIK Tourism Board Luncurkan Kampanye MY PIK di Kuala Lumpur

jpnn.com - JAKARTA - PIK Tourism Board menyiapkan strategi khusus untuk menarik lebih banyak wisatawan asal Malaysia.

Strategi tersebut diperkenalkan melalui kampanye MY PIK dalam program ‘HELLO PIK Goes to Kuala Lumpur’ yang mempertemukan PIK Tourism Board dengan travel agent dan tour operator Malaysia.

Keputusan PIK Tourism Board memilih Malaysia bukannya tanpa alasan. Negeri jiran itu bersama Tiongkok dan Taiwan tercatat sebagai tiga pasar terbesar wisatawan mancanegara bagi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2.

Melalui kampanye khusus itu, PIK Tourism Board ingin menghadirkan promosi yang lebih relevan bagi wisatawan Malaysia. Program tersebut mencakup penawaran eksklusif, kolaborasi dengan industri perjalanan setempat, serta pengenalan beragam daya tarik wisata di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.

Peluncuran kampanye MY PIK dalam program ‘HELLO PIK Goes to Kuala Lumpur’ yang mempertemukan PIK Tourism Board dengan travel agent dan tour operator Malaysia. Foto: PIK

Dalam program itu, PIK Tourism Board mengenalkan pilihan kuliner, ruang hiburan, destinasi keluarga, hingga agenda gaya hidup di kawasan PIK kepada para pelaku industri pariwisata dari Kuala Lumpur dan sekitarnya.

Head of Tourism Development Center ASG Fenny Maria menjelaskan program HELLO PIK tidak hanya diarahkan untuk mempromosikan kawasan, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih konkret.