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Sertifikasi Halal Jadi Syarat Mutlak, Industri Alkes Harus Siap Hadapi Transis

Sertifikasi Halal Jadi Syarat Mutlak, Industri Alkes Harus Siap Hadapi Transis
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Caption: Direktur Naramedic, Dewi A, saat memberikan sambutan pada sesi Temu Bisnis Industri Alat Kesehatan di Jakarta. Foto: Dok. Naramedic

jpnn.com, JAKARTA - Babak Baru Industri Medis:

JAKARTA - Lanskap industri alat kesehatan (alkes) di Indonesia resmi memasuki era baru seiring dengan diperketatnya integrasi regulasi antara keamanan medis dan jaminan produk halal.

Melalui pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2023 dan panduan teknis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2024, status halal kini menjadi standar kepatuhan yang sejajar dengan aspek efikasi klinis.

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Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa alat kesehatan wajib bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026, yang dimulai secara mandatori untuk alkes Kelas A (risiko rendah).

Langkah strategis ini mengubah fundamental cara pelaku industri, baik lokal maupun global, dalam memetakan strategi distribusi mereka.

Bukan lagi sekadar pelengkap, kepastian asal-usul bahan baku kini menjadi variabel penentu bagi produk alkes untuk dapat bersaing di pasar nasional, terutama dalam sistem pengadaan rumah sakit melalui E-Katalog (INAPROC).

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Urgensi Sinkronisasi Regulasi

Penerbitan Permenkes Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kejelasan mengenai tata cara pemenuhan aspek halal bagi produk-produk yang bersentuhan langsung dengan pasien.

Sebagai mitra strategis di sektor regulasi medis, Naramedic terus melakukan pendampingan intensif bagi para pelaku industri untuk menavigasi kompleksitas aturan

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