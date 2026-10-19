Sertijab Kepala BNPP, Mendagri Tito Mengharapkan Pengelolaan Perbatasan Lebih Optimal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjutak.

Prosesi serah terima jabatan (sertijab) tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada Kamis (15/10).

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Pelantikan tersebut menandai transformasi BNPP menjadi BNPPDT.

Perubahan nomenklatur ini membuat tugas BNPP menjadi lebih luas.

Mendagri Tito mengaku telah lama mengenal Maruli dan keduanya memiliki hubungan yang baik.

Dia berharap dengan jabatannya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, Maruli dapat membuat institusi tersebut lebih optimal dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif,” ujar Mendagri Tito.