Sertijab Kepala KSP: Listyo Sigit Siap Emban Tugas Berat Gantikan Dudung

jpnn.com, JAKARTA - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Sigit menegaskan bahwa dia berkomitmen melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sebelumnya.

Hal itu dia katakan saat serah terima jabatan dari Jenderal TNI (Purn) Dudung di Kantor KSP, Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10).

"Saya kira kalau dari cerita sepintas tadi nampaknya tugasnya cukup berat. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dudung, senior saya," ucap Sigit.

Menurut dia, berbagai pekerjaan yang telah dilakukan Dudung menjadi bekal baginya untuk melanjutkan kinerja sebagai Kepala KSP.

Eks Kapolri itu pun mengapresiasi Dudung yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai agenda berskala besar selama memimpin KSP.

Sigit turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin KSP.

"Tentunya saya juga berterima kasih tentunya kepada Bapak Presiden yang memberikan tugas besar untuk di Kantor Staf Kepresidenan ini," kata dia.

Sigit sempat melontarkan gurauan saat menanggapi pesan Dudung terkait pentingnya keberanian mengambil keputusan.