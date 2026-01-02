menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Militeriana » Sertu Hamzah Lubis, Prajurit Kodim Aceh Tamiang, Ternyata Istrinya…

Sertu Hamzah Lubis, Prajurit Kodim Aceh Tamiang, Ternyata Istrinya…

Sertu Hamzah Lubis, Prajurit Kodim Aceh Tamiang, Ternyata Istrinya…
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sertu Hamzah Lubis. Foto: IG bakom.ri

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Sersan Satu Hamzah Lubis, prajurit Kodim 0117/Aceh Tamiang, menjadi salah satu bukti tangguhnya Tentara Nasional Indonesia.

Di tengah duka kehilangan keluarga, Hamzah masih berdiri.

Dia menjadi saksi sekaligus korban dari bencana yang melanda wilayahnya.

Baca Juga:

"Di tengah kehilangan yang begitu personal, ia tetap memilih menjalankan tugas, menolong warga, dan berada di garis depan saat bantuan dibutuhkan," bunyi keterangan Badan Komunikasi Pemerintah RI di Instagram. (klik IG di bawah untuk mendengar cerita Bang Hamzah)

Baca Juga:

"Kisah ini mengingatkan bahwa di balik seragam, ada manusia dengan luka, duka, dan tanggung jawab yang dijalani bersamaan."

"Keteguhan Sertu Hamzah Lubis mencerminkan nilai pengabdian dan ketahanan, bahwa di tengah bencana, ada mereka yang tetap berdiri untuk menjaga dan melindungi sesama." (ig/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Tahun Baru di Lokasi Bencana Aceh Tamiang dan Tapsel, Prabowo: Ini Kewajiban Pemimpin

Sertu Hamzah Lubis mencerminkan nilai pengabdian, bahwa di tengah bencana, ada mereka yang tetap berdiri.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI