Sertu Hamzah Lubis, Prajurit Kodim Aceh Tamiang, Ternyata Istrinya…

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Sersan Satu Hamzah Lubis, prajurit Kodim 0117/Aceh Tamiang, menjadi salah satu bukti tangguhnya Tentara Nasional Indonesia.

Di tengah duka kehilangan keluarga, Hamzah masih berdiri.

Dia menjadi saksi sekaligus korban dari bencana yang melanda wilayahnya.

"Di tengah kehilangan yang begitu personal, ia tetap memilih menjalankan tugas, menolong warga, dan berada di garis depan saat bantuan dibutuhkan," bunyi keterangan Badan Komunikasi Pemerintah RI di Instagram. (klik IG di bawah untuk mendengar cerita Bang Hamzah)

"Kisah ini mengingatkan bahwa di balik seragam, ada manusia dengan luka, duka, dan tanggung jawab yang dijalani bersamaan."

"Keteguhan Sertu Hamzah Lubis mencerminkan nilai pengabdian dan ketahanan, bahwa di tengah bencana, ada mereka yang tetap berdiri untuk menjaga dan melindungi sesama." (ig/jpnn)