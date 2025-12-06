Serukan Bangkit Pulihkan Pendidikan di Sumatra, Mendikdasmen: Harus Tetap Semangat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak warga sekolah untuk kembali bangkit guna memulihkan ekosistem pendidikan khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ia menyampaikan ajakan tersebut saat melihat secara langsung dampak bencana banjir yang menerjang salah satu sekolah yakni SMP Negeri 1 Tanjung Raya pada Jumat (5/12).

“Kami menyampaikan duka cita sedalam dalamnya kepada keluarga yang mengalami musibah. Semoga para korban yang wafat mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga diberikan kesabaran serta ketabahan,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Ia juga menyerahkan bantuan guna mendukung pemulihan sistem pendidikan di wilayah tersebut yang secara simbolis diserahkan kepada 22 perwakilan sekolah dari berbagai jenjang yang hadir di SMPN 1 Tanjung Raya.

Nilai bantuan operasional mencakup Rp 10 juta untuk PAUD, Rp 15 juta untuk SD, Rp 20 juta untuk SMP, serta Rp 25 juta untuk SMA dan SMK.

Untuk memastikan ketepatan penyaluran, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah juga akan melakukan verifikasi faktual ke seluruh sekolah terdampak.

“Kita harus bangkit dan tetap semangat. Ini adalah bencana yang tentu tidak kita kehendaki, tetapi sebagai orang beriman kita harus tabah menjalani sambil terus berupaya berbuat yang terbaik ke depan,” lanjut Mu’ti.

Bantuan tahap awal yang diberikan di Sumbar terdiri atas 1.500 paket school kit untuk jenjang PAUD hingga SMA/SMK, 100 paket family kit, untuk guru, paket sembako, serta 25 tenda sekolah darurat.