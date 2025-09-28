menu
JPNN.com » Politik » Parpol » Serukan Persatuan Partai, Mardiono Bilang Konflik Internal Bikin PPP Gagal Lolos ke DPR

Serukan Persatuan Partai, Mardiono Bilang Konflik Internal Bikin PPP Gagal Lolos ke DPR

Serukan Persatuan Partai, Mardiono Bilang Konflik Internal Bikin PPP Gagal Lolos ke DPR
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. ilustrasi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan alasan partai berlambang Kabah gagal lolos ke DPR RI.

Dia menyebut hal itu karena konflik internal yang menggerogoti kekuatan parpol.

Mardiono mengatakan seluruh kader perlu bercermin bahwa penyebab kegagalan PPP ke Senayan tidak datang dari luar semata.

Dia berkata demikian saat menyampaikan pidato pembuka Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

"Penyebab utama itu di dalam tubuh kita sendiri, kita harus berani berkata jujur bahwa konflik internal adalah musuh utama bagi perjuangan," kata Mardiono dalam pidatonya, Sabtu.

Dia mengatakan hasil Pemilu 2024 saat PPP tidak lolos ke Senayan menjadi pukulan berat, tidak hanya buat partai, melainkan umat. 

"Hilangnya kursi PPP di Parlemen bukan hanya kerugian bagi partai, tetapi juga bagi umat Islam dan rakyat Indonesia yang selama ini menaruh harapan kepada PPP," ujar Mardiono. 

Dia pun menyampaikan permohonan maaf ke seluruh kader PPP di Indonesia setelah partai berkelir hijau gagal lolos ke Senayan.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyerukan kesolidan partainya agar ke depan bisa lolos parlemen di Senayan.

