Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu tak Ikut Aksi 10 November, Faisol: Pemerintah Sudah Jawab

jpnn.com - JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu hingga honorer yang tergabung dalam Aliansi R2 R3 Indonesia diserukan untuk tidak ikut aksi 10 November 2026.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika meminta para PPPK, PPPK paruh waktu hingga honorer tersebut mengawal kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah dan DPR RI pada Jumat 6 November 2026 lalu.

"Kawan-kawan PPPK, PPPK paruh waktu serta honorer yang tergabung dalam Aliansi R2 R3 Indonesia, saya minta tidak ikut terlibat dalam aksi 10 November," kata Faisol Mahardika kepada JPNN, Minggu (8/11/2026).

Menurut Faisol, Aliansi R2 R3 Indonesia lebih baik menunggu proses peralihan ke PPPK penuh waktu dan PNS yang tengah berjalan.

Dia menilai tidak bijak bila kerja pemerintah terus diusik, padahal aspirasi forum-forum, termasuk Aliansi R2 R3 Indonesia, sudah direspons pemerintah dan DPR RI. "Mengapa harus demo lagi? Aspirasi kami sudah dijawab pemerintah, kok," ujarnya.

Dia melanjutkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengumumkan rencana alih status ke PPPK penuh waktu tanpa tes per 1 Januari 2027.

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Selain itu, pemerintah juga membuka peluang alih status dari PPPK penuh waktu ke pegawai negeri sipil (PNS) melalui seleksi CPNS yang dimulai Januari 2027.

Selama masa transisi tersebut, pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak kerja para pegawai yang berakhir pada Desember 2026. Faisol mengatakan bahwa pemerintah tidak akan bekerja maksimal kalau terus diganggu.