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Serum NAD+ Wardah Usung Konsep Skin Energy dan Longevity Brightening

Serum NAD+ Wardah Usung Konsep Skin Energy dan Longevity Brightening
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Wardah memperkenalkan serum NAD+ dengan pendekatan skin longevity untuk membantu mencerahkan kulit. Foto: Wardah

jpnn.com, JAKARTA - Wardah memperkenalkan NAD+ Glow Energy Booster Serum dalam rangkaian Skin Longevity Clinic 2026 di ASHTA District 8, Jakarta.

Produk tersebut mengusung pendekatan longevity brightening dengan memadukan konsep skin energy dan perawatan untuk membantu mencerahkan tampilan kulit.

Melalui kegiatan tersebut, Wardah mengangkat hubungan antara gaya hidup dan kesehatan kulit melalui tiga aspek, yakni EAT, MOVE, dan REST.

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Pendekatan ini diperkenalkan untuk mengajak konsumen memahami pentingnya pola makan, aktivitas, dan istirahat dalam menjaga kondisi kulit dalam jangka panjang.

Wardah menggunakan analogi “your skin has a battery” untuk menjelaskan konsep skin energy, yaitu energi yang dibutuhkan sel kulit untuk menjalankan fungsi normal.

Salah satu bahan yang disorot dalam serum tersebut adalah NAD+, yang diketahui berperan dalam proses metabolisme energi sel.

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Dr. Nisrina Tache, Sp.DVE, mengatakan kondisi kulit tidak terlepas dari kebiasaan sehari-hari, termasuk tidur dan waktu pemulihan.

“Skin energy menggambarkan energi yang dibutuhkan sel kulit untuk menjalankan berbagai fungsi normalnya. Saat membahas kesehatan kulit jangka panjang, lifestyle seperti tidur dan recovery menjadi fondasi utama, sementara skincare dapat menjadi external support yang melengkapinya,” ujarnya.

Wardah memperkenalkan serum NAD+ dengan pendekatan skin longevity untuk membantu mencerahkan kulit.

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