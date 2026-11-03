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Serunya 150 Anak Ikut Pojok Literasi CSR PIK2, dari Dongeng hingga Kreasi Seni

Serunya 150 Anak Ikut Pojok Literasi CSR PIK2, dari Dongeng hingga Kreasi Seni
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Pojok Literasi Spesial CSR PIK2 dalam rangka Bulan Bahasa 2026. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - BELAJAR bahasa ternyata tidak harus selalu berkutat dengan buku bacaan dan kegiatan menulis.

Hal itu terlihat dalam kegiatan Pojok Literasi Spesial yang diselenggarakan CSR PIK2 untuk memperingati Bulan Bahasa 2026.

Sebanyak 150 anak dari Bojong Renged, Kalibaru, dan Rawakidang diajak menikmati pengalaman belajar melalui berbagai aktivitas kreatif.

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Mengangkat tema “Bahasa Ceria, Imajinasi Juara”, kegiatan tersebut menghadirkan suasana berbeda bagi anak-anak yang selama ini menjadi bagian dari program Pojok Literasi.

Serunya 150 Anak Ikut Pojok Literasi CSR PIK2, dari Dongeng hingga Kreasi Seni

Para peserta tidak hanya diajak membaca dan mendengarkan cerita, tetapi juga tampil menunjukkan kemampuan mereka.

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Ada yang bernyanyi, menari, mengikuti penampilan budaya, hingga mencoba menjawab pertanyaan dalam sesi kuis interaktif.

Keseruan berlanjut ketika anak-anak mengikuti kegiatan membuat berbagai bentuk menggunakan clay.

Mengangkat tema “Bahasa Ceria, Imajinasi Juara”, kegiatan tersebut menghadirkan suasana berbeda.

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